Житель Боханского района 5 декабря провалился под лед и утонул

Боханский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Ангара у села Олонки Боханского района местный житель утонул, когда вышел на лед, чтобы набрать воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о происшествии поступила от очевидца. Известно, что 67-летний мужчина провалился под лед в 4-5 метрах от берега. На помощь ему поспешил местный житель, ставший свидетелем происшествия. Он подавал тонущему доску, но обессилевший мужчина уже не смог за нее ухватиться и скрылся под водой.

Тело погибшего подняли из полыньи сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Спасатели напоминают о недопустимости выхода и выезда на лед вне пеших ледовых переходов и переправ. Работа по предупреждению происшествий, связанных с провалом людей и автомобильной техники, проводится ежедневно. Усилены межведомственные патрульные группы для обследования мест возможного выхода и выезда на лед для принятия мер по их перекрытию и выставления в потенциально опасных местах дополнительных запрещающих знаков, информационных аншлагов и временных спасательных постов.