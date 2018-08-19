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20.08.2018

Житель Черемховского района, сбивший пешехода, сам явился в полицию

Черемховский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Водитель, который вечером 17 августа сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в селе Рысево Черемховского района, спустя сутки самостоятельно пришёл с признанием в ОВД, сообщает пресс-служба полиции.

Оказалось, что за рулём машины находился 27-летний местный житель. Он управлял «Хондой Цивик», на которой и наехал на пешехода. В ближайшее время действиям молодого человека органами следствия будет дана правовая оценка, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, вечером 17 августа около 22.30 поступило сообщение об аварии в селе Рысево на улице Центральная. Под колёса авто попал 36-летний мужчина. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В районе столкновения полицейские обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия белого цвета. Правоохранители проверили на причастность к совершению ДТП десятки транспортных средств, опрашивались местные жители.

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