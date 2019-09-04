Житель Нижнеудинска и его собутыльница жестоко убили знакомого и распилили его труп

Нижнеудинск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к длительным срокам заключения жителя Нижнеудинска и его знакомую за убийство собутыльника, совершённое прошлой весной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Убийство произошло в доме жертвы, где все трое перед этим выпивали. Между мужчинами завязалась ссора. Сначала они начали драться, хозяин жилища получил многочисленные удары по телу и голове. Затем его оппонент схватился за нож. Потерпевший получил ножевые травмы живота и груди.

Свой вклад в кровавую бойню внесла и женщина. Она кочергой нанесла несколько ударов по голове жертвы. Затем взяла второй нож и стала наносить удары в шею, грудную клетку и живот мужчины. Тот скончался на месте происшествия.

После убийства сообщники распилили труп на две части и попытались сжечь в печи дома. Но избавиться от тела таким способом им не удалось, и они поместили его в спортивные сумки, спрятав под полом в бане во дворе дома.

Кроме того, подсудимые похитили лодку, точильный станок и бензопилу, принадлежавшие убитому, – всего на общую сумму 13 тысяч рублей.

Иркутский облсуд мужчину, признанного виновным в преступлениях, приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщину – к 13 годам общего режима.