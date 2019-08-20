Житель Нукутского района, приревновав жену, зверски убил собутыльника

Нукутский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель села Шараты Нукутского района предстанет перед судом за убийство 23-летнего парня и нанесение увечий своей жене. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Преступления были совершены 8 марта. Известно, что 39-летний мужчина вместе со своей 34-летней супругой распивал спиртные напитки в компании их общего знакомого. В итоге между собутыльниками разыгралась сцена ревности. Приревновав жену к молодому человеку, мужчина избил его и несколько раз ударил по голове топором. Его жертва скончалась на месте.

Затем злоумышленник, угрожая убийством, этим же топором нанёс удары своей жене, причинив ей лёгкий вред здоровью.

Мужчине предъявлено обвинение по трём статьям: убийство, угроза убийством и причинение лёгкого вреда здоровью.