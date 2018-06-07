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08.06.2018

Житель Усть-Илимского района получил 13 лет «строгача» за насилие над несовершеннолетним

Усть-Илимский район, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усть-Илимского района осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда, рассмотрено дело 20-летнего парня, обвиняемого органами предварительного расследования в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика.

Уголовное дело поступило в суд в феврале 2018 года. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в отношении мужчины действовала мера пресечения в виде домашнего ареста.

На суде подтверждено два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенных с угрозой убийством. Свою вину в совершении преступлений подсудимый не признал.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

Приговор еще не вступил в законную силу, подсудимым подана апелляционная жалоба, которая принята судом к рассмотрению.

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