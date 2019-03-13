Жительница Заларинского района после ссоры с братом сожгла его дом

Заларинский район, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница посёлка Тыреть Заларинского района подозревается в поджоге дома собственного брата. В итоге жилище было полностью уничтожено, а мужчина получил ожоги, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в дежурную часть около 6 часов утра 12 марта. Позже сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» установили, что перед пожаром между 38-летним хозяином дома и его 35-летней сестрой произошла ссора.

После неё женщина ушла, а вернувшись, облила дом брата бензином и подожгла.

По факту случившегося проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решения, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области это не первые случай, когда конфликт заканчивается поджогом. Недавно в Иркутский областной суд передали уголовное дело в отношении жителя Иркутского района, который облил собутыльника бензином и поджёг его. Пострадавший погиб на месте происшествия. Его тело очень сильно обгорело и некоторые части обуглились. В 2018 году Иркутский областной суд приговорил к 17 годам заключения в колонии строгого режима братчанина, который поджёг жену на глазах у собственного семилетнего сына. У женщины были диагностированы термические ожоги лица, грудной клетки, живота, поясницы, верхних и нижних конечностей, всего площадью 65%, она скончалась в больнице.

Кроме того, в начале марта Свердловский районный суд Иркутска отправил на девять лет и три месяца в колонию особого режима мужчину, который убил своего знакомого, поместил его тело в машину, облил авто бензином и поджёг.