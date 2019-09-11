Жительнице Тайшетского района предъявлено обвинение в убийстве новорождённого сына

Тайшетский район, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение 42-летней жительнице посёлка Юрты Тайшетского района в убийстве ей новорождённого сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, несколько месяцев назад в посёлке Юрты вблизи свалки было обнаружено тело новорождённого ребёнка. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что малыш родился живым, но умер от переохлаждения. На протяжении всего времени сотрудники полиции и следователи СКР вели непрерывную работу по установлению матери погибшего.

Сейчас личность женщины установлена. Следователям она пояснила, что в домашних условиях родила ребёнка, после чего в связи с трудным материальным положением и наличием ещё двух детей решила отвозить малыша к врачам.

– Таким образом, женщина совершила убийство новорождённого ребёнка сразу же после родов путём создания для него условий, исключающих его жизнедеятельность, – поясняют в СКР.

Женщина пояснила, что родила малыша в ведро прямо на улице. По её словам, ребёнка она не рассматривала. Затем она поместила ведро с мальчиком в мусорный мешок, поставила его на санки и вывезла за пределы дома.