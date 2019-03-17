Жительницу Иркутского района похитили на глазах родственников

Иркутск, Иркутский район, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в похищении 24-летеней жительницы села Оёк Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть 6 марта. Как установили прибывшие на место сотрудники полиции, около 12 часов ночи неизвестные проникли в дом, расположенный в селе Оёк, и на глазах родственников девушки, насильно посадили её в машину, после чего увезли в Усолье-Сибирское. Установлено, что девушку незаконно удерживали в чужой квартире до 7 марта.

В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий сыщики на следующий день задержали двоих подозреваемых. Третий фигурант вскоре сам явился в правоохранительные органы с повинной и дал признательные показания.

По факту случившегося СУ СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ – похищение человека. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Подозреваемые в возрасте от 23 до 28 лет заключены под стражу.