Жителя Усть-Илимска заподозрили в убийстве главы ритуального агентства из-за обиды

Усть-Илимск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства 47-летней предпринимательницы из Усть-Илимска. Подозреваемым по делу проходит 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено на территории ритуального комплекса по улице Интернационалистов 27 мая. По версии следствия, мужчина нанёс женщине несколько ножевых ранений, испытывая к ней личную неприязнь. Затем он поместил её в свой автомобиль и уехал в лес, где поджёг транспортное средство и скрылся с места преступления. По уточнению ГУ МВД по Иркутской области, женщина возглавляла ритуальное агентство.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за убийство. Сейчас следователи СКР проводят с ним необходимые следственные действия. На допросе мужчина пояснил, что мотивом преступления стала обида на женщину, потому что она выразилась в его адрес нецензурной бранью.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.