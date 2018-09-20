Зиминец-рецидивист убил собутыльника и утопил труп в болоте

Зима, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего горожанина. По версии следствия, он убил собутыльника, завернул его тело в ковер и утопил в болоте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, трагедия случилась 9 сентября 2018 года в квартире одного из домов по улице Новокшонова. Двое мужчин выпивали вместе, один из них нанес другому множественные удары по голове деревянным предметом. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Спустя два дня после произошедшего родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о его розыске. В итоге следователи и сотрудники угрозыска ГУ МВД по Иркутской области выяснили, что мужчина погиб, и разыскали его тело.

Его убийце предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.