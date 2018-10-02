Иркутская школа художественной гимнастики получила имя заслуженного тренера Ольги Буяновой

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Детской специализированной школе художественной гимнастики в Иркутске присвоено имя заслуженного тренера СССР и России Ольги Буяновой. Распоряжение об этом подписано в правительстве Иркутской области и вступило в силу с 1 октября.

Напомним, детско-юношеская специализированная школа художественной гимнастики открылась в Иркутске в 2013 году на базе спортивного комплекса «Байкал-Арена». Сегодня в ней занимается около 170 гимнасток различного уровня. Среди выпускников школы – мастера спорта России, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, победительницы и призеры региональных, федеральных и мировых соревнований по художественной гимнастике.

– Конечно, очень приятно, что мой вклад в развитие спорта в Иркутской области так высоко оценен. И особенно радостно, что дело моей жизни живо и будет жить после меня. Надеюсь, что это принесет пользу тысячам детей, которые хотят заниматься нашим прекрасным, но, безусловно, очень непростым видом спорта, – отметила заслуженный тренер.

Ольга Буянова начала работу тренером по художественной гимнастике в 1975 году, после окончания Омского института физической культуры. За это время она воспитала множество гимнасток – спортсменок высокого уровня, мастеров спорта, чемпионок мира. Среди них семикратная чемпионка мира и абсолютная чемпионка мира Оксана Костина, трехкратная чемпионка мира Наталья Липковская и двукратная чемпионка мира Наталья Королева, серебряный призёр Олимпиады в Лондоне и четырёхкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева.

Ольга Буянова несколько лет проработала главным тренером сборной Италии по художественной гимнастике. Она имеет множество наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетный знак имени Юрия Абрамовича Ножикова «Признание».

В 2015 году в сети появилась первая глава автобиографической книги Ольги Буяновой . Глава называется «Оксана», в ней автор рассказывает о жизни и спортивной карьере семикратной чемпионки мира Оксаны Костиной. Книга содержит множество уникальных материалов – воспоминаний автора о различных соревнованиях, размышлений о нюансах тренерской карьеры и жизни в спортивном сообществе, фотографий.

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