Ледовый дворец в Иркутске обещают подготовить к финальному техобследованию к 1 февраля 2020 года

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» должен быть готов к финальному техническому обследованию к 1 февраля 2020 года. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на выездном совещании, которое провели 17 декабря на строительной площадке бенди-центра.

– Сегодня я выехал на объект, он важен и для меня, и для города, и для области тоже. Мы сегодня договорились, что скорректируем графики и проведем чемпионат мира на высоком профессиональном международном уровне. Мы договорились, что предварительно технические службы обследуют объект 1 февраля, – отметил Игорь Кобзев.

Глава Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимир Матиенко доложил Игорю Кобзеву об этапах подготовки к чемпионату мира. Он отметил, что матчи, которые будут проведены на льду строящегося бенди-центра, запланированы с 29 марта по 5 апреля. Также он заметил, что было бы неплохо провести какой-то пробный матч до чемпионата мира, чтобы протестировать работу и самого стадиона, и персонала. По словам Владимира Матиенко, Борис Скрынник уже предложил провести одну игру чемпионата страны в Иркутске 20 марта.

Игорь Кобзев на совещании предложил проработать вопрос онлайн-трансляции матчей, чтобы игры чемпионата мира могло посмотреть как можно большее количество людей. Также он дал поручение проработать вопрос с озеленением прилегающей территории. Городские власти пообещали высадить у бенди-центра хвойные деревья.

Напомним, ранее Телеинформ сообщал, что несмотря на санкции WADA в отношении российских спортсменов, чемпионату мира в Иркутске в 2020 году ничто не угрожает.