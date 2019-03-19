Россия во второй раз уступила Китаю на льду Байкала

Слюдянский район, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе с 13 по 17 марта прошел ежегодный турнир по ледово-снежному гольфу Baikal Ice-Golf 2019. На лед озера Байкал вышли около 40 участников. Абсолютным чемпионом турнира стал победитель прошлогодних игр Андрей Джу (Чжу Ци Юнь) из Харбина (КНР). Соревнования одновременно были отборочным этапом Кубка мира World Ice Golf 2020. Турнир прошел недалеко от Байкальска и горнолыжного курорта «Гора Соболиная» у символа «Байкальское ухо», установленного на берегу озера. Байкальское ухо Кроме того, отметим, турнир 2019 года также был этапом «Зимниады». У гостей была возможность самим взять в руки клюшку и попробовать ударить по мячу. Также им предлагали и другие развлечения. Екатерина Сливина пробует ударить по мячу Популярностью посетителей пользовались катание по льду Байкала на хивусах и собачьих упряжках. На берегу находилась ледяная баня. В рамках культурной программы для гостей мероприятия выступал девичий танцевальный коллектив из Иркутска. Василий Темгеневский тоже был замечен с клюшкой для гольфа – Сегодня мы имеем уникальную возможность показать, что в Байкальске могут развиваться различные направления деятельности – туризм, культура, спорт и, в частности, гольф. Сегодня – новая веха в его развитии. Надеюсь, что мы приложим максимальные усилия для того чтобы это мероприятие здесь прошло не в последний раз, – отметил мэр Байкальска Василий Темгеневский. Брелок-символ турнира Генеральный директор туристической компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров подчеркнул, что юг Байкала в сердцах и головах людей продолжает ассоциироваться с промышленной и технологической территорией. – Миссия компании «Грандбайкал» заключается в том, чтобы показать всем, что Байкальск – центр активных видов отдыха и восстановления здоровья. Гольф выбран не случайно: этот вид спорта требует повышенной концентрации внимания, нужно максимально сосредоточиться и всего себя отдать, чтобы ударить по мячу. Может быть, нам всем не хватает такого сосредоточения, чтобы этот уголок природы стал достоянием всех людей на планете, – сказал он. Желающие могли прокатиться на судне с воздушной подушкой Директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков рассказал, что впервые участвовал в ледово-снежном гольфе на Байкале в 2017 году. – Оказалось, есть много отличий от игры на гольф-поле, нужна другая стратегия, тактика игры. Даже если сравнивать с гольфом на снегу, совсем другие ощущения. Природа Байкала придает особый, незабываемый колорит этому мероприятию, – поделился он впечатлениями. – Еще хочу сказать, что, в отличие от любого другого вида спорта, в гольфе соперников нет. Есть только ты и поле. Для любителей животных была возможность покататься на собачьей упряжке Отметим, игрокам было где развернуться. Периметр игрового поля составил чуть больше двух километров, спортсмены должны были преодолеть девять лунок. Турнир проходил в формате строук-плей, при котором игроки фиксировали количество ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, и суммировали их в конце раундов. Справа – оригинальная деревянная нерпа, малый символ турнира, слева – ее копия Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина уверена, что Байкальск оказался удачной площадкой для проведения мероприятия как с точки зрения выполнения особых условий, так и наличия комфортной для туристов инфраструктуры. – Байкальск сейчас устойчиво ассоциируется, в первую очередь, с наличием на его территории горнолыжного курорта. Но возможности для отдыха и развития туризма именно этого места на Байкале очень велики, и не только зимой. Поэтому нами начата работа по формированию круглогодичного туристского маршрута на территории Южного Прибайкалья, ключевой точкой которого станет Байкальск, – рассказала она. Дипломы и медали для победителей турнира – Я более 40 лет занимаюсь развитием туризма на Байкале, и в свое время у меня возникла идея провести турнир по гольфу на льду самого глубокого озера. Сегодня этому мероприятию исполнилось 15 лет. Я счастлив, что оно вышло на международный уровень, – рассказал председатель Федерации гольфа Иркутской области Юрий Мильвит. Гостей развлекали танцами Он также добавил, что предложил проводить в Иркутской области гольф-турниры в формате трехгодичного цикла. Например, в первый год мероприятие принимает Слюдянка, во второй – поселок Листвянка Иркутского района, в третий – поселок Энхалук на бурятской стороне Байкала. – Смысл в том, чтобы потом оценивалось на муниципальном уровне, кто лучше провел соревнования, и Кубок проводить в населенном пункте-победителе. Я считаю, так будет демократичнее, чтобы решали не мы, спортсмены, а муниципалитеты, и оценивалось, как они подготовлены, – отметил Юрий Мильвит. Перед награждением гостям представили герб турнира по ледовому гольфу на Байкале А в этом году в одиночных состязаниях Андрей Джу одержал победу с результатом 41 удар. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Владимир Королев (50 ударов). Тройку лучших замкнул Александр Кочетков (51 удар). Оба представляли на соревнованиях Москву. Победители Первое место в командных соревнованиях заняли гольфисты из «АГРиК» (Ассоциация гольфа России и Китая) (40 ударов). Вторыми стали представители коллектива «Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале-1» (46 ударов). Третий результат показала команда «Целеево» (49 ударов). Призом за волю к победе наградили «Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале-2». Андрей Джу, награждение Как отметил на церемонии награждения Юрий Мильвит, за всю историю турнира это – второй случай, когда два года подряд абсолютным чемпионом становился один и тот же человек. Два дважды чемпиона Ice-Golf – Юрий Мильвит и Андрей Джу – В первый раз дважды побеждал я сам. Но я давно уже не играю, так что у Андрея есть все шансы побить этот рекорд, – сказал он. Андрей Джу Победителю вручили переходящий приз – копию фигуры деревянной нерпы с вырезанным на основании названием турнира. Андрей Джу примет ее на бессрочное хранение. Саму нерпу может получить спортсмен, который трижды подряд выиграет соревнования по ледовому гольфу на Байкале. Будет ли это Андрей Джу, покажет время. Мария Маякова, Телеинформ. Фото автора. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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