Владимир Матиенко: чемпионату мира по бенди в Иркутске ничто не угрожает

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд весной 2020 года в Иркутске никто не угрожает. Об этом Телеинформу сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. Напомним, в понедельник 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Ситуацию прокомментировал Владимир Матиенко. Он отметил, что 10 декабря дважды общался с президентом Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником, который заверил – чемпионат мира по бенди в Иркутске будет. – Только что еще раз говорил с Борисом Скрынником, он мне сказал, что общался с юристами нашей международной федерации, которая находится в Швеции, они подтвердили, что 100% чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске весной 2020 года ничто не угрожает. Мало того, что решение WADA принято накануне чемпионата и его уже нельзя ни отменить, ни перенести, это технически невозможно. Кроме того, это решение вступит в силу только после того, как наша страна подаст апелляцию, ее рассмотрят и вынесут какой-то вердикт. К этому времени мы уже и чемпионат закончим. Тем более, что в документе, который пришел в нашу федерацию, прописано, что если нет технической возможности перенести чемпионат, он уже объявлен и потрачены деньги на его подготовку, то он будет проведен, – отметил Владимир Матиенко. Чуть раньше сам Борис Скрынник сообщил журналистам ТАСС, что чемпионаты мира по хоккею с мячом в 2020 и 2021 годах должны пройти в России, несмотря на решение исполкома WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Свое мнение на этот счет также озвучил министр спорта России Павел Колобков. Видео с пресс-конференции опубликовано на ютуб-канале Минспорта РФ. Министр рассказал, как ситуация будет развиваться дальше. – WADA приняла решение 9 декабря, в тот же день его направили в РУСАДА. Теперь у нас есть 21 день на подготовку ответа. Ответ простой – согласны мы с таким решением или нет. Если организация будет не согласна с этим решением, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в CAS (спортивный арбитражный суд). Суд будет рассматривать все доказательства, всю информацию с нуля, там будет объективный процесс, где будут заслушаны и свидетели, и позиция российских экспертов, экспертов лозаннской лаборатории, может, других мировых экспертов. Будут подбираться спортивные судьи. До этого момента никакие решения в силу не вступают, – заверил журналистов Павел Колобков. Он также рассказал, что на все вопросы спецэкспертов WADA Россия ответила, дав убедительные объяснения, однако они «не были услышаны». – Считаю, что у РУСАДА есть возможность оспаривания в том числе и всего решения, и некоторых вопросов, связанных с санкциями. Впереди достаточно много работы. Что касается чемпионатов… Это не коснется чемпионата Европы, не коснется и чемпионатов мира. Ряд санкций, которые прописаны в этом решении, по мнению ряда юристов, по моему мнению, они противоречат хартиям Международного олимпийского комитета, потому что в решении есть санкции в отношении членов Олимпийского комитета России, а также санкции в отношении участия спортсменов без флага и гимна, – отметил министр. Павел Колобков добавил, что по тем соревнованиям, на которые заключены соглашения, продаются билеты, оплачены стартовые взносы и взносы за участие, не может быть никаких смен площадок. Все они должны быть проведены в России. – Вообще для международных федераций Россия – очень привлекательная страна с точки зрения проведения не только соревнований, но и деловых мероприятий, комиссий. Недаром мы получили чемпионат Европы 2021 и 2024 годов по плаванию, получили право на проведение летней и зимней гимназиады. Международные федерации точно хотят проводить соревнования в России, – заявил Павел Колобков. Напомним, 5 декабря в Иркутске состоялась встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителем Международной федерации хоккея с мячом Сергеем Мяусом. Стороны обсудили готовность региона к проведению чемпионата мира по бенди.

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