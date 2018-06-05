Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по конному спорту впервые пройдет в Приангарье

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Грановщина Иркутского района в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых с 18 по 23 июня пройдет Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по конному спорту по программе специальной Олимпиады России.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, цель соревнований – отбор кандидатов в сборную команду России по конному спорту на Всемирные летние Специальные Олимпийские игры, которые состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) в 2019 году. Об этом рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– Отборочные соревнования Всероссийской Спартакиады по конному спорту по Специальной Олимпийской программе в Приангарье проводятся впервые. При этом в регионе регулярно проходят соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году мы проводили Спортивные игры СФО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада» и комплексную областную спартакиаду «И невозможное возможно». У нас есть богатый опыт проведения соревнований для инвалидов по конному спорту, уже много лет в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых проводится Международный Байкальский фестиваль конного спорта инвалидов, – отметил Илья Резник.

Как рассказала управляющая Фондом Тихомировых Ольга Тихомирова, для участия в соревнованиях заявки подали девять команд – всего около 70 участников из восьми субъектов РФ – из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Башкортостана, Иркутской, Новосибирской и Владимирской областей, Красноярского края.

Иркутскую область будут представлять две команды, в состав которых на основании результатов проведенных областных отборочных соревнований вошли спортсмены областной спортивной школы «Тамир», Фонда Тихомировых и Пивоваровского конноспортивного комплекса.

Всероссийские соревнования будут проходить по нескольким дисциплинам конного спорта – выездке, английской езде, рабочей тропе, гонки вокруг шестов и гонки вокруг бочек. Среди победителей во всех видах программы на основании жеребьевки будет определен состав сборной команды России по конному спорту на Всемирные Специальные Олимпийские игры.

Официальная церемония открытия спартакиады состоится 19 июня в 16 часов. Закрытие соревнований и объявление результатов жеребьевки – 22 июня в 14 часов.

Организаторами соревнований выступают министерство спорта России, министерство спорта Иркутской области, Фонд Тихомировых, общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России», ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».

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