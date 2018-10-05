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06.10.2018

Администрация Иркутска и областная федерация спортивной борьбы будут сотрудничать

Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал  13-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона, почетного гражданина Иркутска Константина Вырупаева. В день открытия мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Иркутска и общественной организацией «Иркутская региональная федерация спортивной борьбы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на соревнования в столицу Приангарья приехали Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, президент  общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Михаил Мамиашвили и олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Шумаков.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников поприветствовал спортсменов.

–  Рад поздравить вас с открытием традиционного турнира по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева,  имя которого известно далеко за пределами Иркутска. Этим турниром мы отдаем дань памяти нашему титулованному земляку и продолжаем традиции, заложенные Вырупаевым, – отметил Дмитрий Бердников. – Каждый год турнир собирает сильнейших борцов греко-римского стиля из России и ближнего зарубежья. Убежден, что и в этом году турнир станет запоминающимся событием в спортивной жизни Иркутска. Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы!

Напомним, соревнования проходят в Иркутске 6 и 7 октября. За звание победителя сразятся более ста сильнейших борцов из Уральского и Сибирского федеральных округов, Иркутской области, а также Таджикистана. Спортсменам, занявшим первое место, будет присвоено звание мастера спорта России.

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