Андрей Чернышёв вручил спортинвентарь для занятий плаванием воспитанникам детского сада «Звездочка» в Братске

Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - По обращению депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в детском саду № 95 «Звездочка» города Братска реконструировали бассейн. Заменили окна, двери, кафельную плитку, освещение, сантехнику, реконструировали систему отопления, установили современные системы вентиляции, водоподготовки и водоотведения, отремонтировали комнаты для переодевания и душевые. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

– Меньше года прошло с момента нашей встречи с заведующей дошкольного учреждения и представителями родительского комитета, которые попросили оказать содействие в организации ремонта бассейна, – отметил Андрей Чернышёв. – Тогда я обратился к мэру города с просьбой найти возможность реконструкции объекта. Необходимые средства были выделены и в короткие сроки проведены все работы. Сегодня малыши могут заниматься плаванием в самом современном бассейне.

Благотворительный Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» приготовил для детей новогодний подарок. Депутат передал педагогам необходимый для занятий спортивный инвентарь.

Напомним, в прошлом году по инициативе парламентария был реконструирован бассейн детского сада № 134 «Сказка».