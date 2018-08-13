Ангарчанка Екатерина Букина победила на чемпионате России по женской борьбе

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Ангарска, бронзовый призер Олимпийских игр Екатерина Букина заняла первое место на чемпионате России по женской борьбе.

Соревнования проходили с 10 по 12 августа в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Ангарчанка выступала в весовой категории до 76 килограммов.

В финале Екатерина Букина встретилась со спортсменкой Красноярского края Ксенией Бураковой. Ангарчанка одержала убедительную победу, а Ксения Буракова заняла второе место. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Дарья Шистерова из Дагестана и Кристина Шумова из Красноярского края.

Напомним, Екатерина Букина – чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, бронзовый призер 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она является Заслуженным мастером спорта России. Тренер спортсменки – Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова.

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