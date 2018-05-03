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04.05.2018

Ангарчанка Екатерина Букина выиграла серебро чемпионата Европы по женской вольной борьбе

Каспийск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка Ангарска, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина стала серебряным призёром чемпионата Европы по женской вольной борьбе. Соревнования проходят со 2 по 4 мая в Каспийске в республике Дагестан, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Екатерина Букина выступала в весовой категории до 76 килограммов. В финальной схватке она уступила спортсменке из Турции Ясемине Адар со счетом 2:8. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Василиса Марзалюк (Беларусь) и Сабира Алиева (Азербайджан).

Напомним, Екатерина Букина – чемпионка и призер чемпионатов России по вольной борьбе, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, бронзовый призер 31 Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Екатерина является Заслуженным мастером спорта России. Тренер спортсменки – Валерий Чупаков, первый тренер – Наталья Иванова.

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