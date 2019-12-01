Ангарские спортсмены победили на областной спартакиаде, посвященной декаде инвалидов

Ангарск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском городском округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва с 26 по 28 ноября проходила областная спартакиада, посвященная декаде инвалидов. В соревнованиях принимали участие 15 команд из Иркутска, Ангарска, Свирска, Черемхово, Саянска, Усолья-Сибирского, Шелеховского, Нукутского, Иркутского, Тулунского, Заларинского, Куйтунского районов и других муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, в программу спартакиады входили следующие виды спорта: шахматы, настольный теннис, дартс, бочча и волейбол сидя. Соревнования проводились среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, интеллектуального развития.

По итогам игр в волейболе сидя победила команда Черемхово, второе место заняла команда Ангарского городского округа, на третьем месте – представители Иркутска. В турнире по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата лидировала команда Свирска, вторыми стали спортсмены Нукутского района, третье место – у команды Шелеховского района. На соревнованиях по шахматам среди лиц с нарушением слуха победу также одержала сборная Свирска, второй результат показали шахматисты Черемхово, замкнули тройку призеров представители Черемховского района.

В настольном теннисе среди лиц с нарушением слуха золото завоевала команда Свирска, серебро выиграла команда Черемхово, бронза – у Усолья-Сибирского. Среди лиц с нарушением интеллектуального развития в настольном теннисе победу праздновала команда Куйтунского района, второе место заняла команда Ангарского городского округа, на третьем месте – команда Осинского района. На соревнованиях по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата первой стала команда Черемхово, второй – команда Усолья-Сибирского, третьей – Ангарска. Среди лиц с нарушением интеллектуального развития первенствовала команда Куйтунского района, второе место досталось команде Иркутского района, на третье месте оказалась команда Шелеховского района.

На соревнованиях по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата победила команда Ангарского городского округа, второй стала команда Нукутского района, замкнула тройку лидеров команда Иркутского района. Среди лиц с нарушением слуха в этом виде программы золото выиграли спортсмены Усолья-Сибирского, серебро взяли представители Свирска, бронзу получили спортсмены Черемхово. Среди лиц с нарушением интеллектуального развития в дартсе первое место заняла команда Шелеховского района, второе место – у команды Осинского района, третье место – у команды Куйтунского района.

В общекомандном зачете областной Спартакиады победила сборная Ангарского городского округа. Вторыми стали спортсмены Свирска, третье место – у Усолья-Сибирского.