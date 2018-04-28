Ангарский боксёр Василий Зверян получил звание «международника»

Ангарск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» ангарскому боксеру Василию Зверяну. Соответствующий приказ о подписал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В конце ноября прошлого года в Белоярском Василий Зверян в весовой категории до 91 кг завоевал золотую медаль на 15 Кубке мира нефтяных стран по боксу памяти героя социалистического труда Фармана Салманова, выполнив норматив мастера спорта международного класса по боксу.

Кроме того, в октябре 2017 года в Грозном Василий Зверян стал бронзовым призером чемпионата России по боксу среди мужчин.

Василий Зверян занимается боксом в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Сибиряк» под руководством тренера Анатолия Дашко.

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