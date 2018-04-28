ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Спорт
29.04.2018

Ангарский боксёр Василий Зверян получил звание «международника»

Ангарск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» ангарскому боксеру Василию Зверяну. Соответствующий приказ о подписал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В конце ноября прошлого года в Белоярском Василий Зверян в весовой категории до 91 кг завоевал золотую медаль на 15 Кубке мира нефтяных стран по боксу памяти героя социалистического труда Фармана Салманова, выполнив  норматив мастера спорта международного класса по боксу.

Кроме того, в октябре 2017 года в Грозном Василий Зверян стал бронзовым призером чемпионата России по боксу среди мужчин.

Василий Зверян занимается боксом в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Сибиряк» под руководством тренера Анатолия Дашко.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске