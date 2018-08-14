«Ангарскцемент» организовал «Робинзониаду» для работников и их семей

Ангарск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работники Ангарского цементно-горного комбината и члены их семей приняли участие в военно-спортивно-туристической эстафете «Робинзониада». Мероприятие, организованное впервые, проходило 4 августа на территории пейнтбольного клуба «Комбат» (7-й км трассы Ангарск-Тальяны, СНТ «Ветеран»). Лидерство в соревнованиях оспаривали три команды. Каждая из них объединяла шесть человек – двух мужчин и двух женщин, работающих на предприятии, а также мальчика и девочку в возрасте 10-12 лет – детей сотрудников комбината. Эстафета включала десять туров. Сборные проходили их по очереди. Победу присуждали коллективу, выполнившему все задания быстрее других. Состязания открыл генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. Пожелав участникам удачи, он подчеркнул, что результаты эстафеты будут учтены при подведении итогов седьмой общезаводской спартакиады, стартовавшей в сентябре 2017-го.









Программу «Робинзониады» открыли конкурсы «Минное поле» и «Лыжные гонки» – участники пробегали по автомобильным покрышкам, затем надевали лыжи и передвигались по траве. С задачей третьего тура, в котором требовалось разжечь костёр с одной спички, справились все команды. А вот в стрельбе краской из пейнтбольного оружия отличились представители «Обжига», на их счету – 13 попаданий в мишень. Сотрудники «ПСК» и «Складской службы» сделали по 8 метких выстрелов. После этого участникам необходимо было проползти дистанцию с «боеприпасами», преодолеть две канатные переправы, перенести «пострадавших» на носилках. В метании ножей вновь не нашлось равных спортсменам «Обжига», однако один снаряд они потеряли в траве, его поиски отняли много времени (по условиям этого тура команде необходимо было вернуть все четыре ножа главному судье). На финише представители каждой сборной вместе устанавливали палатку, закрепляли её, а потом разбирали. «Эта весёлая эстафета развивает полезные туристические и спортивные навыки. Участники должны проявить смекалку, взаимовыручку и быстроту реакции. Но главное – «Робинзониада» объединяет работников разных подразделений комбината и членов их семей, – говорит руководитель Службы управления персоналом АО «Ангарскцемент» Татьяна Киреева. – Эстафета дала возможность и взрослым, и детям проявить себя, порезвиться на природе, отдохнуть и набраться сил». По результатам всех этапов турнира сборная «Складская служба» заняла третье место. Серебро соревнований выиграли представители цеха «Обжиг». Победителем «Робинзониады» признана команда «ПСК». Призёров наградили дипломами и памятными значками. После торжественного закрытия мероприятия участники и болельщики пили чай с пирогами, которые накануне испекли в столовой предприятия. Итоги седьмой общезаводской спартакиады АО «Ангарскцемент» традиционно подведут накануне Дня строителя. «Идея организовать семейное спортивное мероприятие возникла зимой. Тогда мы пригласили работников комбината и их детей поучаствовать в эстафете «Быстрее, выше, сильнее», проходившей в спортзале. Она всем очень понравилась. И мы представили, как было бы хорошо устроить подобный праздник в тёплое время года, на просторе и свежем воздухе, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – «Робинзониада» – наш новый удачный опыт. Уверен, проведение подобного турнира станет ещё одной доброй традицией «Ангарскцемента». По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент» ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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