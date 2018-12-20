АО «Ангарскцемент» организовало 10-й традиционный «Турнир партнёров»

Ангарск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» выступило организатором 10-го «Турнира партнёров». В традиционных спортивных соревнованиях приняли участие команды предприятий и организаций, связанных с цементно-горным комбинатом давними партнёрскими отношениями. За золотой переходящий кубок боролись четыре команды – «Ангарскцемент», «ППЖТ», «Ангарский Азотно-Туковый завод», «АГОнь» (Администрация Ангарского городского образования). Состязания объединили более 150 человек – спортсменов, болельщиков, организаторов.

Мероприятие проходило в Спортивном комплексе «Атом-Спорт», в программу вошли первенства по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, гиревому спорту и армрестлингу.

Соревнования открыл генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев, который отметил:

«Юбилей турнира – знаковое событие. Оно показывает, что мы проводим нужное и полезное мероприятие. Нельзя не подчеркнуть и его уникальность: в Ангарске аналогов ему нет. Внутренние спартакиады проводятся на многих крупных предприятиях. Однако объективно оценить свой уровень можно только в борьбе с другими командами. За десять лет турнир стал большим праздником не только для спортсменов. За коллег болеют работники предприятий, многие приходят с семьями, с детьми. Таким образом, турнир объединяет множество людей, его полюбили все, и каждый раз мы стараемся организовать его как можно лучше».

Собравшихся также поприветствовал депутат Думы Ангарского городского округа Денис Ягодзинский, который в дальнейшем принял участие в играх по стритболу в составе команды «АГОнь». Почетную миссию поднять флаг Российской Федерации выполнил один из первых организаторов «Турнира партнёров», бывший работник АО «Ангарскцемент» Игорь Голубев.

По результатам состязаний переходящий кубок «Турнира партнеров» вновь остался у сборной «Ангарскцемента». Второе место заняли работники «ППЖТ». «Бронзу» соревнований выиграли специалисты «АГОнь». Четвертыми стали представители «Ангарского Азотно-Тукового завода». Призёры получили медали, дипломы и кубки с памятными надписями.

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»

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