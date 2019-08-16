|Спорт
|15.08.2019
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«Байкал-Энергия» и En+ помогли организовать в Иркутске съезд любителей хоккея с мячом
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Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки к игровому сезону 2019-2020 годов ХК «Байкал-Энергия» при поддержке своего генерального спонсора, компании En+ Group, принял участие в организации съезда любителей хоккея с мячом, который прошел в Иркутске.
В Иркутске состоялся съезд хоккейных болельщиков. Его участниками стали любители хоккея с мячом из разных городов. Подобное мероприятие состоялось впервые. Планируется, что встречи станут ежегодными. За организацию отвечала активная группа болельщиков – фан-сектор «Байкал-Энергии».
В первый день съезда болельщиков ждала трехчасовая экскурсия по улицам города. Часть ее прошла на старинном рижском трамвае, что позволило окунуться в прошлое и побывать в тех местах, которые редко посещают участники автобусных экскурсий.
На следующий день была организована кулинарная битва с конкурсной программой, для которой хоккейный клуб «Байкал-Энергия» подготовил подарки – клубную атрибутику с фирменной символикой. Завершил этот день творческий вечер с концертной программой. Там же состоялась торжественная церемония закрытия съезда хоккейных болельщиков, на которой было принято решение провести следующую встречу в Хабаровске. Гостям представили переходящий символ для городов, принимающих съезд, – деревянную фигурку байкальской нерпы. Он будет передан болельщикам ХК «СКА-Нефтяник».
На третий, заключительный день съезда, иркутские любители хоккея с мячом и гости побывали на Байкале.
Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):
– На съезде болельщиков царило добродушие и взаимопонимание. Традиция, зародившаяся в августе 2019 года в Иркутске, надеемся, будет жить долгие годы. Мы продолжаем работу с болельщиками и вместе с любителями хоккея с мячом будем искать новые форматы, которые будут способствовать развитию фан-сектора и сервисов для всех почитателей этой игры.
Николай Лежанин, организатор съезда, активный болельщик ХК «Байкал-Энергия»:
– Хотелось бы выразить слова благодарности ХК «Байкал-Энергия» за поддержку и помощь в организации съезда и предоставленные подарки. Мы верим в то, что начатое нами дело с большим удовольствием продолжат другие города. Мне кажется, что наш клуб и болельщики сделали большой шаг к сближению и развитию любимого вида спорта.
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