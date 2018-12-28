«Байкал-Энергия» на выезде выиграла «Кузбасс»

Кемерово, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» обыграла на выезде кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:5, сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Первые цифры на табло открылись уже на 11 минуте. Гол забил защитник «бело-синих» Виталий Денисов. Через несколько минут хозяева счёт сравняли, но затем иркутяне пошли в отрыв: отличились Иван Нечаев и Владислав Кузнецов.

Хозяева после перерыва забили дважды, сравняв счёт, но зетам дубль оформил Иван Нечаев, а победную точку во встрече поставил Тимофей Безносов.

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