«Байкал-Энергия» обыграла кировскую «Родину» со счетом 7:2

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 15 декабря в домашнем матче обыграла кировскую «Родину» со счетом 7:2.

Как сообщает пресс-служба иркутской команды, счет открыл игрок «Родины» Егор Шицко точным ударом в нижний угол ворот.

«К тому моменту «Байкал-Энергия» просто обязана была вести в счёте как минимум в три мяча, но всем давно известно: «Родина» всегда проявляет бойцовский характер. Даже вне зависимости от того, каким составом играет, - отмечают в пресс-службе. – Незабитый 12-метровый, непонятно каким образом нереализованные моменты из разряда стопроцентных, передержки мяча и обилие индивидуальной игры при ощутимом преимуществе на поле, а, главное, отсутствие результата, - всё это позволило болельщикам переключить свои симпатии на сторону команды гостей, приехавшей в Иркутск в роли аутсайдера чемпионата».

Счет сравнял нападающий иркутян Владислав Кузнецов. После этого тренерский штаб «Байкал-Энергии» взял тайм-аут, чтобы скорректировать игру команды. Какое-то разнообразие на льду всё же появилось, иркутяне даже вышли вперёд. Но за минуту до перерыва получили в свои ворота точный выстрел с углового от 17-летнего Вячеслава Нелюбина.

Во втором тайме «Байкал-Энергии» пришлось сильно постараться, прежде чем ей удалось начать уверенно лидировать. Два мяча Евгения Волгужева сняли вопрос о победителе в этом матче. А дальше соперника просто взяли измором, сделав заключительную пятиминутку ударной. За это время еще один мяч забил Евгений Волгужев и два – Владислав Кузнецов.

«Победа, которая оставила больше вопросов, чем ответов, позволила «Байкал-Энергии» вернуться в зону плей-офф, - отмечают в пресс-службе. – Дальнейшее продвижение вверх по турнирной таблице во многом будет зависеть от результата домашнего матча с «Волгой», за которым последует очень непростой для иркутян выезд в Новосибирск, Первоуральск и Кемерово».

Матч с «Волгой» состоится 18 декабря в 19 часов в Иркутске на стадионе «Труд».

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