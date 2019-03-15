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16.03.2019

«Байкал-Энергия» поборется за «бронзу» чемпионата России по хоккею с мячом

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 16 марта в домашнем матче в третий раз подряд уступила «СКА-Нефтянику» из Хабаровска. Итоговый счёт встречи – 3:7. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Именно гости открыли счёт и забили первые три мяча. Иркутяне смогли ответить лишь на 32 минуте, гол забил Максим Шевцов. На этом «бело-синие» остановились. «СКА-Нефтяник» забил ещё раз. На перерыв ушли со счётом 1:4.

На 59 минуте Денис Цыцаров сократил отставание, забив с углового.  Затем иркутяне снова пропустили. На 74 минуте Александр Баздырев отправил мяч в ворота хабаровчан. После этого иркутянам больше забить не удалось. До конца матча они пропустили ещё два мяча.

Напомним, в противостоянии между «Байкал-Энергией» и «СКА-Нефтяником» в первом матче иркутяне проиграла со счётом 8:4 , а затем потерпела крупнейшее в своей истории поражение. Во втором матче серии плей-офф клуб проиграл со счётом 1:17.

Матчи за бронзовые медали будут разыгрываться в серии до двух побед с 23 по 27 марта.

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