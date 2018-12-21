«Байкал-Энергия», всухую обыгрывая «Сибсельмаш», пропустила шесть мячей подряд

Иркутск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 22 декабря сыграла вничью с «Сибсельмашем». Ведя в счёте после первого тайма с перевесом в шесть мячей, во втором команда пропустила столько же, сообщает пресс-служба иркутского клуба.

В первом тайме у хозяев дубли оформили Тимофей Безносов и Владислав Кузнецов. Также отличились Евгений Волгужев и Антон Иркутск, Байкал-Энергия, Шевцов. Иркутск, Байкал-Энергия,

Матч получил критическую оценку со стороны болельщиков «бело-синих». Чтобы реабилитироваться в их глазах иркутянам просто необходимо набирать максимум очков в двух оставшихся матчах выездного турне: 25 декабря в Первоуральске и 28 декабря в Кемерово, сообщает пресс-служба клуба.

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