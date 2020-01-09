Байкальчанка Варвара Ворончихина в составе сборной России выступит на Кубке мира по горнолыжному спорту

Вейсон, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина в составе российской сборной спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата примет участие в Кубке мира Международного паралимпийского комитета в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Варвара Ворончихина вместе с ещё четырьмя спортсменами будет представлять Россию на первых трёх этапах.

Обладатели Кубков спортивного сезона 2019/2020 будут определены с 7 января по 7 апреля на шести этапах. Первый этап будет проходить в Вейсоне с 7 по 12 января в Швейцарии, затем спортсмены отправятся в Италию (15-17 января) и Словению (20-23 января). Местом проведения четвёртого этапа станет российский Южно-Сахалинск. С 9 по 21 февраля около 80 сильнейших лыжников планеты на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» поведут борьбу за медали и очки в общий зачет Кубка мира.

С 15 по 23 марта горнолыжники встретятся на склонах норвежского Лиллехамера, а с 25 марта по 4 апреля на заключительном этапе – в шведском Оре.

Напомним, Варвара Ворончихина ранее завоевала восемь золотых медалей на Кубке Северной Америки.



СПРАВКА:

Варвара Ворончихина – 12-кратный чемпион России, серебряный призер кубка Европы, бронзовый призер Кубка мира, трехкратный серебряный призер чемпионатов России, победитель первенства России.