Билеты на Чемпионат мира по бенди начнут продавать в начале марта

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Билеты на игры Чемпионата мира по хоккею с мячом начнут продавать в начале марта. Реализовывать будут как бумажные, так и электронные билеты. Об этом сообщил глава Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Владимир Матиенко отметил, что билеты, скорее всего, разберут в течение неделе. Также он сообщил, что будет выполнено поручение Игоря Кобзева о резерве мест для ветеранов.

– Кроме того, ниже первых рядов предусмотрены места для колясочников. Это 50 лучших мест. Более того, предусмотрены розетки, чтобы те, у кого электрические коляски, могли их зарядить, – сказал Владимир Матиенко.

По его словам, на входах на стадионы будут установлено оборудование, считывающие билеты, а следом рамки металлоискателей.

Отметим, чемпионат мира будет проходить в два этапа. На первом этапе будут играть группы В. Турнир проведут на трёх иркутских стадионах – «Труд», «Рекорд» и «Зенит», а также на шелеховском «Строителе». Основным дирекция турнира называет «Рекорд», поскольку он 100% будет обеспечен искусственным льдом, что критично в условиях нынешней теплой зимы. Лед будут готовить ночью, игры будут проводить в первой половине дня.

Однако, как заявил замначальника ГУ МВД по Иркутской области Василий Алексеев, претензий по обеспечению безопасности нет только по «Труду». Большие претензии есть к «Рекорду», на «Зенит» полиция при прошлом чемпионате мира просто «закрыла глаза». Однако представители властей и стадионов уверили, что все предписания будут исполнены.

Вход на все игры группы В будет бесплатным. Игры группы А будут проходить в том числе в бенди-центре. Открытие запланировано на 29 марта.