«Быстрее, выше, сильнее»: «Ангарскцемент» организовал спортивный праздник для сотрудников и их детей

Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В семейном празднике «Быстрее, выше, сильнее», организованном АО «Ангарскцемент» в марте, приняли участие более 60 человек – болельщиков и спортсменов из числа работников комбината и их детей. Мероприятие проводилось в спортивном зале Ангарского техникума строительных технологий. Победу в соревнованиях оспаривали шесть команд. Честь каждой из них отстаивали восемь игроков: четверо взрослых – мужчин и женщин, а также четверо мальчиков и девочек разных возрастных категорий, до 10 и старше 10 лет. Участникам предстояло пройти восемь туров. Получив маршрутные листы, сборные следовали от одного этапа к другому. Вместе с родителями в весёлых испытаниях с удовольствием участвовали дети. «Моя семилетняя дочь Светлана вступила в команду «Заводоуправление», с радостью примерив форму подразделения, огненно-оранжевую футболку и бандану, – рассказывает экономист управления материально-технического снабжения Виктория Васильева. – Она очень активная девочка, но в таком мероприятии пробовала силы впервые. Светлана быстро познакомилась не только с членами своей команды, но и с детьми из других сборных. Ей понравилось наравне с мальчишками стрелять из пневматического оружия и в то же время чувствовать поддержку от мужской половины команды при прохождении испытаний. Дочь высоко оценила и уровень организации соревнований: общее построение, наличие формы у представителей разных подразделений, церемонию награждения. Она мне позже рассказывала, как с замиранием сердца наблюдала за поднятием национального флага под гимн Российской Федерации. Едва отдышалась после восьмого тура – сразу попросила записать её в команду на следующий год». Слесарь цеха «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» Джамиль Цареградский пришёл на соревнования с 6-летней Евгенией, ставшей самой маленькой участницей спортивного праздника. По словам малышки, больше всего ей понравилось обниматься с ростовой куклой – тигром Цемиком, а также участвовать в конкурсе «Рыбалка», где с помощью удочки требовалось подцепить надувные игрушки, снабжённые липкой лентой. Почти каждой команде удалось победить хотя бы в одном из видов состязаний. Так, смешанный коллектив из представителей подразделений «КИПиА» и «Лаборатория» стал лучшим в эстафете «Зимняя тачка». Сборная «Заводоуправление» оказалась самой удачливой в стрельбе из пневматического оружия. Специалисты цеха «Помол сырья и клинкера» больше всех мячей забросили в баскетбольную корзину, а также отличились в прыжках со скакалкой. В четырёх видах состязаний не было равных команде цеха «Обжиг», показавшей лучшее время в конкурсах ««Гольф на болоте», «Лыжные гонки», «Рыбалка» и «Хоккей для малышей». По результатам, полученным сборными на каждом этапе, определялись места в общем зачете. Победителем турнира «Быстрее, выше, сильнее» стал цех «Обжиг», серебро завоевал коллектив цеха «ПСК», бронзу – команда «Заводоуправление». Специальный диплом «За волю к победе» получила команда «Столовая», в состав которой входили только представительницы прекрасного пола. Пока судьи подводили итоги турнира, команды проследовали в зал приёма пищи, где их ждал вкусный обед. После того, как участники подкрепились, состоялась церемония награждения. За победу в каждом виде состязаний спортсменам вручали почётные грамоты, получать их выбегали довольные ребятишки. Всем детям, включая болельщиков, раздали сладкие призы. «С 2011 года на Ангарском цементно-горном комбинате проводится общезаводская спартакиада. Поболеть за коллег приходят многие работники подразделений. Нередко они берут с собой детей, которые резвятся рядом со взрослыми, с удовольствием подают откатившиеся мячи, общаются между собой. Так три года назад возникла идея семейного спортивного праздника, позволяющего объединить не только работников подразделений комбината, но и членов их семей, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Турнир «Быстрее, выше, сильнее» доставляет всем столько радости и пользуется у нас такой популярностью, что мы придумали ещё один подобный праздник, который устраиваем летом на свежем воздухе. Это вносит разнообразие в программу общезаводской спартакиады, способствует объединению коллектива предприятия». По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент» ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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