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14.05.2018

Более 16 детских команд примут участие в иркутском турнире по футболу «Кубок Андрея Ещенко»

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы Детской футбольной лиги России «Большие звезды светят малым» действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации Иркутска в четвертый раз проводят детский турнир по футболу «Кубок Андрея Ещенко».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, турнир пройдет с 18 по 20 мая 2017 года на стадионе ИрНИТУ. Участие в нем примут более 16 детских команд (2009-2010 годов рождения). Торжественное открытие турнира состоится 19 мая 2018 года в 14.00. В этот же день запланирован матч поколений, в котором команда Андрея Ещенко (выпуск футбольной школы иркутского «Зенита» 1984 года рождения практически в полном составе) сыграет с нынешним поколением начинающих футболистов иркутского «Зенита» (2001 года рождения).

СПРАВКА:

  • Андрей Ещенко – воспитанник футбольной школы иркутского «Зенита». Выступал за футбольный клуб «Звезда» (Иркутск), динамовские команды Киева и Москвы, «Днепр» (Украина), «Волга» (Нижний Новгород), «Локомотив» (Москва), «Анжи» (Махачкала), «Кубань» (Краснодар), «Спартак» (Москва). Выступал за национальную сборную России, в том числе на последнем чемпионате мира в Бразилии. В минувшем сезоне 2016-2017 гг. стал чемпионом России в составе московского «Спартака».

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