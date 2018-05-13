|Спорт
|14.05.2018
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Более 16 детских команд примут участие в иркутском турнире по футболу «Кубок Андрея Ещенко»
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Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы Детской футбольной лиги России «Большие звезды светят малым» действующий игрок московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации Иркутска в четвертый раз проводят детский турнир по футболу «Кубок Андрея Ещенко».
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, турнир пройдет с 18 по 20 мая 2017 года на стадионе ИрНИТУ. Участие в нем примут более 16 детских команд (2009-2010 годов рождения). Торжественное открытие турнира состоится 19 мая 2018 года в 14.00. В этот же день запланирован матч поколений, в котором команда Андрея Ещенко (выпуск футбольной школы иркутского «Зенита» 1984 года рождения практически в полном составе) сыграет с нынешним поколением начинающих футболистов иркутского «Зенита» (2001 года рождения).
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