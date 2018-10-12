|Спорт
|13.10.2018
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Более 900 миллионов рублей планируется выделить из бюджета Приангарья на строительство и ремонт спортивных объектов в 2019 году
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Иркутская область, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области завершает работу по формированию бюджета на 2019 год. Министерство финансов Приангарья одобрило заявку регионального министерства спорта на капитальное строительство объектов спорта на сумму около 858 млн рублей, реконструкцию и ремонт – более 70 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырева, в 2019 году в регионе планируется начать строительство двух объектов спорта. Это спортивный оздоровительный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района и стадион областного училища олимпийского резерва в Ангарске, для чего предлагается выделить из областного бюджета более 29 и около 71 млн рублей соответственно. 400 млн рублей в следующем году планируется направить на продолжение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, около 315 млн рублей - на продолжение возведения физкультурно-оздоровительных комплексов в шести муниципалитетах области и почти 43 млн рублей - на строительство бассейна в поселке Залари.
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