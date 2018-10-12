Более 900 миллионов рублей планируется выделить из бюджета Приангарья на строительство и ремонт спортивных объектов в 2019 году

Иркутская область, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области завершает работу по формированию бюджета на 2019 год. Министерство финансов Приангарья одобрило заявку регионального министерства спорта на капитальное строительство объектов спорта на сумму около 858 млн рублей, реконструкцию и ремонт – более 70 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырева, в 2019 году в регионе планируется начать строительство двух объектов спорта. Это спортивный оздоровительный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района и стадион областного училища олимпийского резерва в Ангарске, для чего предлагается выделить из областного бюджета более 29 и около 71 млн рублей соответственно. 400 млн рублей в следующем году планируется направить на продолжение строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, около 315 млн рублей - на продолжение возведения физкультурно-оздоровительных комплексов в шести муниципалитетах области и почти 43 млн рублей - на строительство бассейна в поселке Залари.



Павел Богатырев также рассказал, что в 2019 году планируется продолжить капитальный ремонт здания МАУ "Оздоровительный комплекс" в Железногорске-Илимском, на это потребуется 59,4 млн рублей из областного бюджета. Пять млн рублей нужно для завершения реконструкции стадиона "Водник" в Киренске и 5,7 млн - на первый этап выборочного капитального ремонта стадиона «Труд» им. И. Протасова в Свирске.



- Не остаются в стороне и муниципалитеты Иркутской области. Из их бюджетов в 2019 году на реконструкцию и ремонт спортивных объектов планируется направить 3,7 млн рублей. Кроме того, на следующий год предлагается выделить средства из федерального бюджета на строительство объектов спорта в сумме 414 млн 615 тысяч рублей. В Иркутской области увеличивается доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, растет количество массовых мероприятий, спортсмены региона стабильно добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Все понимают, чтобы и дальше поддерживать эту тенденцию, требуется развитие спортивной инфраструктуры, - отметил Павел Богатырев. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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