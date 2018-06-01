Более двух тысяч жителей Ленинского округа приняли участие в «Большой игре – 2018»

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционные соревнования спортивных команд различных предприятий, общественных объединений и учреждений Ленинского округа состоялись сегодня на площадке стадиона «Зенит» в Иркутске-2.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в этом году участие в состязании приняли 10 команд по 15 человек в каждой. За лидерство боролись представители Иркутского авиационного завода, Иркутского филиала Дорпрофжел на ВСЖД, Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры ВСЖД (две команды), воинской части №58661 на станции Батарейной, мотоклуба «Baike.All MC», УК «Квартал», детского сада №161, ТОС «Селиваниха» и клуба активных родителей «Каркуша».

Перед началом «Большой игры» участников поприветствовал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников:

– Сегодня я искренне рад открыть Большую игру – 2018! Этот интересный, нестандартный спортивный праздник проходит в Иркутске уже в восьмой раз, и ежегодно собирает больше двух тысяч горожан. Это уже настоящая визитная карточка Ленинского округа. Вчера на празднике в честь дня города ваш округ завоевал звание самого спортивного! И сегодня вы снова подтверждаете это. Хочу еще раз поздравить всех и пожелать удачи в «Большой игре»!

В течение дня десять сборных команд состязались в четырех неолимпийских видах спорта: гигантском хоккее, пушболе, фусболе и гигантском волейболе. Для болельщиков также оборудовали интерактивную зону: каждый зритель мог попробовать себя в сдаче норм ГТО, поиграть в ростовые шахматы. Для самых маленьких гостей праздника установили несколько батутов. По словам участников соревнований, подобные мероприятия не только помогают поддерживать спортивную форму, но и способствуют сплочению коллективов.

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