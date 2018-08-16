ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
16.05.2018

Более ста юных боксеров встретятся в Иркутске на первенстве Сибири

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовало первенство СФО по боксу среди юниоров и юниорок. Участие в нем принимают более 100 юных спортсменов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, торжественное открытие прошло 15 мая во дворце спорта «Труд», где в качестве почетных гостей присутствовали мэр города Дмитрий Бердников, чемпион Европы, победитель Игр доброй воли Андрей Мишин, президент Федерации бокса Иркутской области Андрей Помляков и другие.

– Искренне рад, что Иркутск принимает соревнования такого масштаба. Сегодня здесь собрались сильнейшие боксеры сибирского региона! Такое доверие, я считаю, вполне оправдано. Нашему городу тоже есть, чем гордиться! – отметил в приветственном обращении глава областного центра.

Начало поединков с 16 по 18 мая – в 15.00. 19 мая финальные бои начнутся с 17.00, затем состоится награждение победителей. Вход для зрителей свободный.

По итогам состязаний будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды СФО, которая примет участие в  третьем этапе четвертой летней Спартакиады молодежи России.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске