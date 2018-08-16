Более ста юных боксеров встретятся в Иркутске на первенстве Сибири

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовало первенство СФО по боксу среди юниоров и юниорок. Участие в нем принимают более 100 юных спортсменов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, торжественное открытие прошло 15 мая во дворце спорта «Труд», где в качестве почетных гостей присутствовали мэр города Дмитрий Бердников, чемпион Европы, победитель Игр доброй воли Андрей Мишин, президент Федерации бокса Иркутской области Андрей Помляков и другие.

– Искренне рад, что Иркутск принимает соревнования такого масштаба. Сегодня здесь собрались сильнейшие боксеры сибирского региона! Такое доверие, я считаю, вполне оправдано. Нашему городу тоже есть, чем гордиться! – отметил в приветственном обращении глава областного центра.

Начало поединков с 16 по 18 мая – в 15.00. 19 мая финальные бои начнутся с 17.00, затем состоится награждение победителей. Вход для зрителей свободный.

По итогам состязаний будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды СФО, которая примет участие в третьем этапе четвертой летней Спартакиады молодежи России.

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