Более тысячи иркутян поучаствовали в Зеленом марафоне Сбербанка

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 160 тысяч человек приняли участие в Зеленом марафоне «Бегущие сердца», организованном Сбербанком и Фондом «Обнаженные сердца». В Иркутске на старт вышли более тысячи юных и взрослых любителей спорта. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, общее количество марафонцев превысило 121 тысячу человек. Одновременно забег прошел в 56 городах России – от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и республике Беларусь. Беговые дистанции различались в зависимости от города. Наиболее распространенной была дистанция 4,2 км – одна десятая марафона. Фото пресс-службы Сбербанка В Приангарье Зеленый марафон в седьмой раз прошел в Иркутске, а также впервые – в Братске. В столице Приангарья призовые места среди женщин завоевали Елена Букина, Ирина Грекова, Наталья Кабаева. В тройке лидеров среди мужчин – Сергей Нечпай, Максим Ворзун, Евгений Есюк. Самым опытным участником забега стал 76-летний Аркадий Гениевский. Он занимается бегом больше 20 лет, в марафоне Сбербанка участвует второй раз. Традиционно в рамках Зеленого марафона банк организует большой праздник с активностями для детей и взрослых. Кроме того, реализуются социально полезные инициативы, направленные на улучшение городской среды, субботники, обустройство детских площадок, посадка деревьев. В Иркутске в этом году под брендом марафона прошла акция «Подари ребенку семью», организованная совместно с фондом «Дети Байкала» и мастерской «НОА студия». Цель акции – привлечение внимания к теме сиротства и сбор средств для создания видео-анкет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в семье. – Наш марафон проходит под девизом «Бежим со смыслом». И каждый из нас, преодолев символическую дистанцию, ставит свой пусть маленький, но рекорд. Так личным примером мы вдохновляем окружающих двигаться к новым целям и достижениям, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Спасибо всем горожанам, которые пришли на марафон, приятно, что и наши клиенты, и компании-партнеры ежегодно принимают в нем активное участие. Это значит, что идея Сбербанка близка многим, имеет своих единомышленников и нашла отклик в сердцах людей. Фото пресс-службы Сбербанка В Зеленом марафоне «Бегущие сердца» в Москве на старт вышли более 11 тысяч человек. Традиционно участие в нем приняли сотрудники Сбербанка, спортсмены-любители, профессиональные спортсмены, члены Паралимпийской сборной России, люди с инвалидностью, которые увлекаются бегом. Участниками спортивного праздника также стали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, его заместитель Станислав Кузнецов, основатели Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова и Полина Киценко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спортсмены Светлана Хоркина, Татьяна Навка, Маргарита Мамун, Екатерина Боброва, Александр Легков, Георгий Папунашвили, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Эвелина Бледанс, Юлия Пересильд, ведущие Софико Шеварднадзе, Елена Летучая, Александр Гудков, Артем Королев, певица Вера Брежнева. В этом году забег собрал по всей России 53 млн рублей, из них в Фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн. Эти деньги будут направлены на расширение проекта фонда ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития. – Второй год подряд вместе с Фондом «Обнаженные сердца» Сбербанк проводит этот забег. Мы не просто бежим, а бежим со смыслом. Сегодня мы все объединились не ради личных рекордов и спортивных побед, а чтобы помочь детям, – сказал Герман Греф, приветствуя участников марафона. – Сбербанк исторически поддерживает благотворительные и социальные проекты, я горжусь, что наш Зеленый марафон объединил сегодня столько людей. СПРАВКА: Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 600 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с Фондом «Обнаженные сердца».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, республики Бурятии, республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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