|Спорт
|07.05.2018
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Больше ста иркутян намерены поставить «Рекорд Победы»
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Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 100 иркутян уже зарегистрировалось для участия во Всероссийской акции по произвольному подъёму гири «Рекорд Победы», посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Задача минимум – сделать 26 тысяч 663 подъема гири, именно столько дней пройдёт со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018 года. Соревнования будут проходить по произвольному подъему гири в 17 упражнениях. Возраст участников не ограничен.
Регистрация участников продолжается. Подать заявку на участие можно по телефону: 89149323261 (Андрей Николаевич Солонин) или электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .
Подробная информация о мероприятии доступна
Зарегистрироваться также можно в день проведения акции «Рекорд Победы» на месте старта с 10.00 часов.
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