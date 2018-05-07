Больше ста иркутян намерены поставить «Рекорд Победы»

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 100 иркутян уже зарегистрировалось для участия во Всероссийской акции по произвольному подъёму гири «Рекорд Победы», посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Задача минимум – сделать 26 тысяч 663 подъема гири, именно столько дней пройдёт со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018 года. Соревнования будут проходить по произвольному подъему гири в 17 упражнениях. Возраст участников не ограничен.

Регистрация участников продолжается. Подать заявку на участие можно по телефону: 89149323261 (Андрей Николаевич Солонин) или электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Подробная информация о мероприятии доступна в официальной группе Федерации гиревого спорта Иркутской области «Вконтакте» .

Зарегистрироваться также можно в день проведения акции «Рекорд Победы» на месте старта с 10.00 часов.

ПОДРОБНОСТИ:

Акция в Иркутске начнется в 11.00 часов 9 мая на площади перед памятником Александру Третьему.

Кроме Иркутска, акцию «Рекорд Победы» поддержат ещё четыре населённых пункта Приангарья – это село Оёк, Железногорск-Илимский, Усть-Кут и Усолье-Сибирское, а также другие регионы России.

В прошлом году акция «Рекорд Победы» прошла в 14 регионах России.

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