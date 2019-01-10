«Бросай салат, вставай на лыжи!»: РУСАЛ организовал для братчан спортивные новогодние каникулы

Братск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - «Бросай салат, вставай на лыжи!» – под таким лозунгом в этом году в Братске вновь был реализован масштабный проект «На лыжи!», инициированный Олегом Дерипаска.

Компания РУСАЛ организовала для братчан новогодние каникулы с пользой для здоровья. С 3 по 8 января база семейного отдыха в яхт-клубе на Курчатовском заливе встречала гостей веселыми стартами, спортивными конкурсами и, конечно, подарками. Об этом сообщает ТРК «Братск».

В минус 23 только у самых стойких и закаленных хватило духу, чтобы оторваться от новогоднего стола и всей семьей принять участие в спортивном празднике. «Бросай салат, вставай на лыжи!» – именно так организаторы обозначили цель проекта, который уже традиционно проводит для братчан компания РУСАЛ.

Михаил Кузнецов, председатель федерации лыжных гонок Братска:

Мероприятие семейного формата, чтобы все с детьми, родственниками и друзьями выходили на лыжи. Занимались другими видами спорта. Несмотря на морозы мы должны о себе заботиться, держать себя в форме, быть позитивными, веселыми. А что как не спорт нас такими делает.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по катанию на беговых лыжах. Их проводили преподаватели федерации лыжных гонок Братска. Для пробного марш-броска можно было выбрать одну из двух трасс. Вдоль берега или по лесным тропинкам. Спортивный инвентарь, лыжи и коньки, в дни проекта можно было взять на прокат бесплатно. Для маленьких гостей аниматоры приготовили веселые конкурсы. В которых с большим удовольствием принимали участие не только дети, но и родители.

Дарья Белян,начальник отдела организационной культуры БрАЗа ОК РУСАЛ:

В Братске уже не первый год реализуется проект En+ и РУСАЛ «Братск, на лыжи!». Цель проекта – развитие профессионального спорта. Мы понимаем, что профессиональный спорт – это труд не только спортсменов, но и их близких семей. В этом году проводим семейный лыжный праздник. Очень рады, что к нас пришло столько активных и спортивных семей.

По подсчетам организаторов, с 3 по 8 января на базе «Простоквашино» побывали порядка 600 братчан.

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