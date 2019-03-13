Чемпионат Иркутска по ледолазанию провели в рамках «Зимниады»

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Чемпионат Иркутска по ледолазанию прошел 9 и 10 марта в областном центре в рамках 16 Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2019». Победителей и призеров соревнований определили в трех категориях – «Скорость», «Трудность» и «Связки». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Первое место среди мужчин по программе «Скорость» занял иркутянин Евгений Глазунов. Вторым стал Доржсуренхор Отгонхуу из Улан-Батора (Монголия). Тройку лучших замкнул иркутянин Алексей Бойко. Победу среди женщин одержала Алена Панова. Второй результат показала Светлана Пянковская. Обе спортсменки из Иркутска. На третью ступеньку пьедестала почета поднялась Нина Глазунова, представлявшая Францию.

Весь пьедестал почета в категории «Трудность» достался иркутянам. Золотая награда – у Евгения Глазунова. Серебро завоевал Алексей Бойко. Бронзовую медаль получил Андрей Петько. Победу в соревнованиях среди женщин отпраздновала Светлана Пянковская из Иркутска. Второе место – у Нины Глазуновой из Франции. Третьей стала иркутянка Алина Жданова.

В состязаниях «Связки» золотую медаль завоевали Евгений Глазунов и Алексей Бойко. На второй строке в итоговом протоколе оказались Константин Рассадин и Александр Журавков. Тройку лидеров замкнули Дмитрий Жданов и Олег Антонов.

Победители и призеры чемпионата получили грамоты, медали и ценные призы.

Напомним, в рамках «Зимниады» 9 марта на Малом Море в Ольхонском районе определили победителей соревнований по скандинавской ходьбе на льду. Также на мероприятии определили лучшего по технике ходьбы. В начале марта в Листвянке проводили 15-й Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод». Абсолютным победителем мужского забега на 42 км стал Антон Долгов из Москвы.

Всего в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» запланировано 17 мероприятий. В ближайшие выходные, 15 и 16 марта а Байкальске проведут третьи отборочные соревнования Кубка мира по ледовому гольфу, который будет проходить в 2020 году.

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