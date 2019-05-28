Четыре медали завоевали иркутские спортсмены на первенстве Европы по сетокан

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре медали завоевали иркутские спортсмены на первенстве Европы по восточному боевому единоборству сетокан.

Международные соревнования прошли с 24 по 26 мая в городе Кадан в Чехии, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

В составе юниорской сборной России выступали спортсмены Иркутска – Даниил Токарев и Арина Коляда. Спортсмены стали лучшими на первенстве Сибирского Федерального округа в феврале и призерами на первенстве России в марте 2019 года.

Две медали завоевала 13-летняя иркутянка Арина Коляда. В командных соревнованиях по дисциплине сетокан кумите она не проиграла ни одного поединка. И принесла сборной России бронзовую медаль. В личной программе кумите Арина Коляда заняла третье место. Спортсменка выиграла три схватки, но проиграла чешской спортсменке поединок за выход в финал.

Золото в составе команды по сетокан кумите среди спорстменов 15 лет выиграл Даниил Токарев. Также он занял третье место в личной программе кумите, в дисциплине сетокан ката иркутянин вышел в финал и стал четвертым, что тоже является высоким результатом, учитывая, что спортсмены в большинстве специализируются в одной дисциплине. После успешного выступления Даниил Токарев стал кандидатом на попадание в сборную России на первенство мира, которое пройдет в ноябре в Португалии.