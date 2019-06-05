Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» начал кампанию по поиску новых игроков при поддержке En+

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки к игровому сезону 2019-2020 годов «Байкал-Энергия» при поддержке своего генерального спонсора, компании En+ Group, приступила к комплектованию команды.

На сегодняшний день заключены контракты с хоккеистами из предыдущего состава ХК «Байкал-Энергия» – полузащитниками Русланом Тремаскиным, Антоном Шевцовым и Денисом Цыцаровым, а также нападающим Владиславом Кузнецовым.

Для полного формирования состава будут заключены еще 10 контрактов. Клуб рассматривает кандидатов из числа спортсменов, уже выступавших за «Байкал-Энергию», из молодежного состава команды, а также хоккеистов из других клубов.

Кроме того, в составе команды остались шесть действующих игроков, принимавших участие в играх сезона 2018-2019 годов. Это вратари – Максим Негрун, Григорий Лапин, полузащитники – Павел Дубовик и Иван Нечаев, а также нападающие – Евгений Волгужев и Александр Баздырев.

К 1 июля команда будет полностью сформирована, хоккеисты начнут плановую подготовку к соревнованиям сезона 2019-2020 годов.

Василий Донских, директор «Байкал-Энергии»:

– Клуб заинтересован в заключении контрактов с теми хоккеистами, которые демонстрируют высокий уровень игры. Мы считаем, что эти игроки составят «костяк» команды. Она значительно обновится, что позволит нам войти в сезон с новой энергией и достойно побороться за высокие места в чемпионате России.

По сообщению пресс-службы En+ Group