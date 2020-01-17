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19.01.2020

Чтобы вывести иркутский футбольный клуб «Зенит» из кризиса, будет создана специальная рабочая группа

Иркутск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскому футбольному клубу «Зенит» необходимо иметь стратегию развития, при которой нужно усилить работу с болельщиками, а команда должна иметь нацеленность на результат и профессионально расти.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с футболистами, руководством и тренерским составом клуба. Встреча состоялась 18 января по инициативе главы региона в связи со сложившейся сложной финансовой ситуацией в клубе, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Команда состоит из воспитанников иркутской школы футбола и представляет нашу область на всероссийской футбольной арене. Я заинтересован в развитии клуба и футбола в Иркутской области в целом. Но здесь все должно быть основано на результате, который вы должны показать зрителям и болельщикам, - отметил на встрече Игорь Кобзев.

Команда футбольного клуба «Зенит» является участницей «ОЛИМП – первенства России» (второй дивизион, зона «Восток») и представляет Иркутскую область с 2016 года. Ранее финансировалась только из внебюджетных источников, в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами. В сезоне 2018-2019 годов команда «Зенит» заняла третье место. В настоящее время футбольный клуб имеет задолженность, в том числе по заработной плате.

Игорь Кобзев поручил министерству спорта Приангарья до 1 февраля сформировать рабочую группу по выходу из сложной финансовой ситуации, а также совместно с руководством клуба разработать дорожную карту по дальнейшему развитию. Кроме того, врио губернатора  предложил руководству клуба создать общественный совет.

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