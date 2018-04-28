Депутаты ЗС поучаствовал в открытии международного кроссфита пожарных Иркутской области

Иркутск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью состоялся в Иркутске 29 апреля. В церемонии открытии этого знакового турнира принял участие заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Иркутской области Дмитрий Ершов, сообщает пресс-служба регпарламента.

В соревнованиях приняли участие 39 команд МЧС России из Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также спасатели из Узбекистана.

Отмечая важность этого события, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка сказал:

– Первый Международный Чемпионат по функциональному пожарно-спасательному многоборью проходит именно в Иркутске не случайно. В силу лесной специфики нашего региона, огнеборцы Приангарья постоянно находятся на переднем крае борьбы с одной из самых страшных и разрушительных стихий, они множество раз доказали свой высокий профессионализм, компетентность и доблесть, справлялись с самыми сложными, порой безвыходными, ситуациями и происшествиями, спасая тысячи человеческих жизней. Уверен, что сибиряки достойно представят Иркутскую область на чемпионате и займут призовые места.

Спикер пожелал участникам соревнований новых побед и достижений, а также от имени депутатов областного парламента поздравил ветеранов и сотрудников подразделений МЧС России с Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

Состязания по силовому многоборью впервые прошли в Иркутске в 2015 году и вызвали большой интерес огнеборцев других регионов страны. Эти испытания очень зрелищны, однако требуют основательной подготовки, они состоят из постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности, выполняемых с пожарным оборудованием и в боевой амуниции. Сибирский региональный центр МЧС России вступил с предложением о проведении в Иркутске профессиональных соревнований международного уровня, которое поддержали региональные и федеральные власти.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: