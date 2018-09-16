Детская команда из Саянска представляет Приангарье на спартакиаде по бочча в Хабаровске

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Воспитанники Саянского детского дома-интерната представляют Иркутскую область на межрегиональной спартакиаде по бочча среди детей-инвалидов. Соревнования проходят с 15 по 19 сентября в Хабаровске в рамках благотворительного проекта «Бочча – спорт высоких достижений», который реализуется при поддержке компании «МегаФон». В 2018 году проект вошел в федеральную программу по развитию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN». Как сообщает пресс-служба компании, в этом году участие в фестивале принимают девять команд из семи регионов – Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Сахалинской, Иркутской и Амурской областей, а также из республики Саха (Якутия). Приангарье на соревнованиях представляют Анастасия Гаева, Артем Палонин и Александр Тетерин из Саянска под руководством тренера – заместителя общественного объединения инвалидов-колясочников Саянска «Шанс» Ирины Дружининой. Фото пресс-службы «МегаФона» Бочча – вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжелые двигательные нарушения. Эта игра позволяет развивать меткость и точность, а также учит общаться в команде и доверять тому, кто рядом. Межрегиональная спартакиада – очередной шаг компании «МегаФон» в реализации проекта по развитию этого паралимпийского командного вида спорта. Отмечается, что Саянск начал одним из первых в Иркутской области активно развивать бочча. Во многом это стало возможным благодаря поддержке администрации города. Для того чтобы еще большее количество детей могли заниматься бочча на постоянной основе, компания «МегаФон» передала общественному объединению инвалидов-колясочников «Шанс» комплект специальных мячей. – Спорт открывает перед людьми с ограниченными возможностями новые горизонты. Бочча – уникальный вид спорта, самая главная ценность которого в том, что им могут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все, кто раньше на больших соревнованиях оставались в стороне, теперь могут попробовать себя в новом виде спорта, – отметила Ирина Дружинина. – Мы рады, что в нашем городе бочча увлекает все большее число взрослых и детей. И благодарим администрацию Саянска и компанию «МегаФон» за поддержку. Уверены, что, только объединяя усилия, можно добиться высоких результатов. Фото пресс-службы «МегаФона» – Вот уже в третий раз юные спортсмены из Иркутской области отправились на межрегиональную спартакиаду по бочча в Хабаровск. Приятно, что каждый год – это ребята из разных районов нашей области: Иркутск, Шелехов, Саянск. Это свидетельствует о том, что бочча становится все более популярной в Приангарье, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. – Поездка на соревнования для детей – всегда радость, возможность приобрести игровой опыт, найти новых друзей и вдохновиться на победы. Желаем нашим спортсменам удачи и только положительных эмоций. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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