Дмитрий Бердников поздравил победителей турнира по стрельбе, посвященного памяти Героя России Алексея Рыбака

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил победителей турнира по стрельбе, посвященного памяти оперуполномоченного СОБР ВС РУБОП при ГУБОП МВД России Алексея Рыбака, погибшего при исполнении служебных обязанностей и удостоенного звания Героя России.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Товарищи офицеры, бойцы, я от всего сердца поздравляю победителей турнира! Спецназ – это особые войска. Ваша служба требует не только высочайшего профессионализма, но и мужества, и огромной силы духа, – подчеркнул в своем приветствии Дмитрий Бердников. – Уверен, что для многих из вас ярким примером самоотверженности и преданного служения Родине является оперуполномоченный Алексей Рыбак, памяти которого посвящен этот турнир.

Участие в состязаниях приняли 23 команды подразделений специального назначения Сибирского федерального округа. В течение трех дней соревнований силовики помимо стрельбы выполняли тактико-огневые задачи, в том числе в ночное время. Заключительным этапом стала эстафета. По результатам соревнований победу одержала команда ФСБ Приангарья, второе место заняли бойцы СОБРа из Омска, а третье – СОБР из Красноярского края.

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