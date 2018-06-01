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03.06.2018

Дмитрий Бердников стал участником «Иркутского велопарада»

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутский велопарад», посвященный Дню города, впервые прошел в областном центре. Принять участие в мероприятии мог любой желающий вне независимости от возраста и навыков езды.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на старт вышли более 500 человек.

– Я искренне рад приветствовать всех участников велозаезда. Это здорово, что столько наших горожан увлекаются спортом! Что вы участвуете семьями! – отметил в приветственном обращении мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – И сейчас мы с вами проедем по улицам любимого Иркутска! Чтобы поздравить город с Днем рождения! Чтобы показать: мы – спортивная столица Сибири!

Участники велопарада проехали по центральным улицам города от площади Труда у цирка до сквера космонавтов под Глазковским мостом. По информации организаторов – Велотранспортного союза Иркутска – скорость движения по маршруту в среднем составляла 12-16 км/ч.

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