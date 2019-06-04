Две дальневосточные команды стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Москва, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сочи определили победителей 15-х открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». «Бронзу» в обеих возрастных группах завоевали команды «Содействие» Центра содействия семейному устройству Уссурийска и «Забайкалец» Читинского Центра помощи детям имени Подгорбунского. Как сообщает пресс-служба «МегаФона», компания ежегодно проводит этот турнир при поддержке министерства спорта РФ, министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» проходили с 27 по 30 мая 2019 года на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 18 команд юношей и девушек в возрасте от 10 до 15 лет из 15 регионов России и из республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия – главный специалист отдела детско-юношеского футбола Российского футбольного союза Александр Разинский и директор по региональному развитию «МегаФона» Денис Никитин. Победителем в старшей возрастной группе стала команда «Интер» из Оренбургской области, в младшей группе – «Цумада» из республики Дагестан. Главным призом для юных чемпионов станет путевка в летний лагерь футбольного клуба «Барселона». Третьи места в обеих возрастных группах заняли команды «Содействие» Центра содействия семейному устройству Уссурийска и «Забайкалец» Читинского Центра помощи детям имени Подгорбунского. А читинец Кирилл Кузнецов стал лучшим вратарем среди игроков младшей группы. – Турнир «Будущее зависит от тебя» очень важен для нас, так как он, в первую очередь, нацелен на раскрытие талантов детей-сирот. Каждый год мы уделяем большое внимание подготовке и проведению мероприятий проекта. Соревнования – как региональные этапы, так и финальные игры, – дают возможность участникам показать свои спортивные навыки, командную слаженную работу. Для некоторых участие в турнире становится настоящим вызовом, другие задают тон всем остальным участникам, но, в любом случае, каждому есть к чему стремиться. В этом году сотрудники «МегаФона» на мастер-классах помогли ребятам потренировать навыки публичного выступления, продемонстрировать творческие способности, умение слышать и договариваться. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал, ведь они находятся в нестандартных для себя условиях, а для взрослых это хорошая возможность увидеть детей совершенно с другой стороны, – говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак. Дни соревнований получились очень активными и веселыми: каждый день ребят ждала развлекательная и образовательная программа. Во время экскурсии на стадион «Фишт» дети познакомились с инженерами «МегаФона», которые рассказали, как строились коммуникации для Олимпийских игр и как обеспечить связью и интернетом болельщиков. В один из дней команда «МегаФона» подготовила интерактивную игру «Цифровой мир начинается с тебя», где сотрудники рассказывали о цифровых решениях, а также о том, как создаются рекламные кампании. На профориентационном вечере команды в игровой форме «примеряли» профессии из спортивной индустрии: комментировали матчи, делали интервью со спортсменом, разбирали игровой момент и выносили свое решение в качестве арбитра, учились оказывать первую помощь. Вернувшись домой, ребята смогут продолжить изучать мир профессии на портале naprimerku.ru , где представлены более 60 видов занятости из различных профессиональных сфер. И все-таки главным событием для воспитанников детских домов и интернатов оставались финальные игры. Каждый день ребята играли в полную силу, показывали красивый футбол и желание стать чемпионами. – Нам очень понравилась организация игр в Сочи, программа интересная, насыщенная, ребята увидели Сочи, накупались в море, познакомились с другими командами, оценили уровень их подготовки, – поделился впечатлениями тренер команды «Забайкалец» Вячеслав Семенов. – Конечно, мы ехали за победой, но «бронза» – тоже достойный результат, и нам есть к чему стремиться дальше. Мы активно готовились к соревнованиям, делая основной упор на физическую подготовку, и это нам очень помогло, ведь разница во времени и климате между Забайкальем и Краснодарским краем колоссальная. Акклиматизироваться было сложно, но мы справились! – Ребята ждали финальных игр в Сочи и усиленно готовились, – отмечает директор Центра содействия семейному устройству Уссурийска Игорь Жовниренко. – В прошлом году наша команда стала чемпионом турнира в младшей возрастной группе. В этом году мы попробовали свои силы в старшей. Конкуренция здесь гораздо сильнее, много опытных команд. И теперь ребята завоевали «бронзу», и это отличный результат. В родном Уссурийске парней встречали как чемпионов! Призовая тройка (старшая возрастная группа): Интер, «Дом детства», Оренбургская область;

Юность, Брянская областная школа-интернат имени героя России Титова;

Содействие, Центр содействия семейному устройству Уссурийска, Приморский край. Призовая тройка (младшая возрастная группа): Цумада, МКОУ «Интернат Сирот», республика Дагестан;

Тотем, «Красноярский детский дом №1», Красноярский край;

Забайкалец, Читинский Центр помощи детям имени Подгорбунского,Забайкальский край. Индивидуальные награды. Лучшие из лучших: Лучший вратарь (младшая группа): Кирилл Кузнецов (Забайкалец);

Лучший вратарь (старшая группа): Рустам Рахматуллин (Интер);

Лучший защитник (младшая группа): Владимир Загребельный (Тотем);

Лучший защитник (старшая группа): Дмитрий Никонов (Интер);

Лучший нападающий (младшая группа): Андрей Ситало (Шкид);

Лучший нападающий (старшая группа): Данила Левочкин (Юность);

Лучший игрок (младшая группа): Ислам Магомедов (Цумада);

Лучший игрок (старшая группа): Владислав Зубачев (Интер). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: мегафон

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