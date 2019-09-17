Две команды от Иркутской области поучаствуют в спартакиаде Специальной Олимпиады

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Две команды от Иркутской области примут участие во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в мае 2020 года. Об этом сообщила региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Иркутской области Ирина Синцова. По её словам, команды спортсменов, которые представят Приангарье на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиаде в мае 2020 года, на текущий момент находятся на стадии формирования. В них войдут лучшие участники отборочного этапа Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по легкой атлетике, который прошел в Иркутске на стадионе «Труд» 6 сентября, сообщает пресс-служба реготделения партии. Напомним, тогда участие приняли 11 команд из специальных (коррекционных) школ-интернатов и детских домов-интернатов Иркутска, Ангарска, Саянска и Киренска. В программе спартакиады – бег на различные дистанции, прыжки в длину с разбега и с места, метание мяча, смешанная эстафета 4 на 100 метров. По словам Ирины Синцовой, за последние несколько лет нельзя не заметить развития адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем регионе, что в свою очередь неизменно сказывается на результатах спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях. – 2019 год – год 20-летия Специального Олимпийского движения в Российской Федерации. В этом году спортсмены Иркутской области уже достойно проявили себя на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх. Мы завоевали золотые медали в конном спорте и пауэрлифтинге. Нам ни в коем случае нельзя снижать взятую высоту, – отметила депутат. Также в рамках соревнований Ирина Синцова провела рабочее совещания, посвященное развитию инклюзивного проекта «Играй в юнифайд. Учись юнифайд». В этом году Иркутская область вошла в число шести регионов нашей страны, в которых Специальная Олимпиада России будет развивать этот проект. Его суть в том, что в спортивных мероприятиях принимают участие как спортсмены с особенностями развития, так и без таковых. При таком подходе любой вид спорта можно сделать инклюзивным, достаточно собрать в одной команде атлетов с особенностями развития, которым будут помогать добиваться успехов спортсмены из общеобразовательных школ. – Первыми спортсменами Иркутской области, уже принявшими участие в проекте, стали ребята коррекционной и общеобразовательных школ из Киренска. Они объединились в команду и стали бронзовыми призерами Всероссийского турнира Специальной Олимпиады по Юнифайд-футболу (футзалу). Он проходил с 21 по 23 июня в Новосибирске. Хотелось бы, чтобы в Иркутской области данное направление развивалось активнее, тем более, что поддержка Специальной Олимпиады России нам обеспечена, – отметила Ирина Синцова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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ирина синцова

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