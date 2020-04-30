Двое спортсменов Приангарья получили соцвыплаты на покупку жилья

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области предоставило социальные выплаты на приобретение или строительство жилья за счет средств областного бюджета двум спортсменам. Субсидию получат Александр Абдукаримов и Денис Романов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

– В Иркутской области действует ряд мер поддержки талантливых спортсменов. Это единовременные и ежемесячные социальные выплаты, социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений. В этом году получателями социальной жилищной выплаты стали чемпион Европы по тайскому боксу Александр Абдукаримов и победитель первенства мира по универсальному бою Денис Романов, - рассказал глава министерства.

Напомним, правом на получение социальной выплаты обладают проживающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены-участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр, входящие в состав спортивных сборных команд России, и их тренеры, осуществляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата.

В этом году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на социальные жилищные выплаты предусмотрено более 4,3 млн рублей. Всего с 2011 по 2020 год улучшить жилищные условия смогли 35 человек.