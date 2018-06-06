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07.06.2018

Двое уроженцев Иркутской области вошли в состав футбольной сборной России

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженцы Иркутской области Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин включены их в состав Национальной сборной России для участия в Чемпионате мира по футболу-2018, который пройдёт в РФ в июне-июле этого года. Их с этим поздравил председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка, сообщает пресс-служба регпарламента.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и себя лично Сергей Брилка поблагодарил спортсменов за успехи в спорте высших достижений, развитии отечественного футбола. Он также отметил, что включение в состав Национальной сборной России для участия в Чемпионате мира по футболу 2018 – это подтверждение высочайшего профессионализма.

Всего в составе команды 23 спортсмена, из них трое  имеют отношение к иркутскому футболу. Защитник ФК «Спартак-Москва» Роман Зобнин родился в Иркутске, начал заниматься футболом в команде «Звезда».  Защитник ФК «Рубин» Федор Кудряшов родом из посёлка Мамакан Бодайбинского района. С восьми лет занимался в футбольной школе клуба «Сибиряк» города Братск. Кроме того, защитник клуба «Спартак» Владимир Гранат, хоть и не является уроженцем Иркутской области, однако в 2003-2005 годах  играл за иркутский клуб «Звезда».

Официальный старт Чемпионата мира-2018 по футболу назначен на 14 июня, он будет проходить до 15 июля в 11 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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